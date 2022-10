Cancro já representa quase um terço do que o SNS gasta com medicamentos. E a fatura poderá subir

Os medicamentos oncológicos já representam 30% da despesa total com medicamentos em Portugal, segundo dados do Infarmed publicados este domingo pelo "Jornal de Notícias", e a fatura poderá não ficar por aqui.

Entre janeiro e julho, refere o jornal, foram gastos no país 232 milhões de euros em fármacos para o cancro, mais 32 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados do Infarmed citados pelo "Jornal de Notícias", no ano passado a despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com medicamentos ascendeu a 1202 milhões de euros (mais 6% que no ano anterior), tendo a área oncológica pesado 28,3% (342 milhões de euros) e o VIH 16,5%.

Recorde-se que, conforme o Expresso revelou a 7 de setembro, o colégio de oncologia da Ordem dos Médicos acusou o Infarmed de estar a dificultar o acesso a medicamentos inovadores nesta área para uso em fases mais precoces de alguns cancros.

Há vários anos que um dos debates centrais do sector da saúde é o custo dos medicamentos inovadores e a análise do respetivo custo-benefício que precede a aprovação da sua entrada no mercado.

O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, alertou, em declarações ao "Jornal de Notícias", que "a expectativa é que a despesa aumente ainda mais". "Isto pode ser só a ponta do iceberg", comentou.

Segundo o mesmo responsável, há tratamentos oncológicos que custam mais de 300 mil euros por doente, o que devia suscitar uma "estratégia nacional para abordar a matéria".