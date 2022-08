Revolução “Magalhães” foi há 10 anos, mas escolas continuam com falta de computadores e pouco tecnológicas

A revolução tecnológica que chegou ao ensino básico, em 2009, com a distribuição de cerca de 500 mil computadores Magalhães não surtiu o efeito esperado. Dez anos depois, o ensino em Portugal com recurso a novas tecnologias continua a ter várias limitações, revela o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

Segundo o relatório "Educação em Números 2019", da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), no ano em que o Magalhães tomou de assalto as escolas havia um aluno por computador no 1.º ciclo; agora, há cerca de sete. Mas o problema não é só faltarem computadores. Os que existem estão obsoletos e o acesso à internet é limitado.

Em 2002, a média de alunos, no ensino básico, por computador era de 26,7. Até 2008, ano em que José Sócrates anunciou os computadores, esta média foi descendo. Passados dois anos, ainda o ex-primeiro-ministro socialista estava no Governo, foram atingidos os valores mais baixos de sempre.

Os computadores existentes “estão obsoletos, por isso, os recursos devem ser novos e mais”, diz Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), em declarações ao jornal.

“Não é preciso haver um computador por aluno, mas mais." Dotar as escolas de material informático deve ser "uma prioridade" do Ministério para aumentar a qualidade de aprendizagem dos alunos, aponta.