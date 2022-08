Apreendidas cinco toneladas de alheira da empresa da autarca de Mirandela

Cerca de 60 quilómetros separam Mirandela de Vinhais. Esses mesmos 60 quilómetros que se percorrem em cerca de um hora de carro são o suficiente para definir o que é ou não uma indicação geográfica protegida pela União Europeia. Mirandela é-o, Vinhais não. E isso faz toda a diferença quando se vende alheira com o rótulo de Mirandela quando afinal são produzidas em Vinhais. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cinco toneladas deste enchido nessas condições da empresa Vifumeiro, da qual a autarca de Mirandela, Júlia Rodrigues, também é proprietária.

A operação da ASAE, dá conta esta quinta-feira o “Jornal de Notícias”, realizou-se no começo desta semana. Os enchidos apreendidos da Vifumeiro são final fabricados ali, mas colocados à venda com a marca da Alheiras Amil, sediada em Mirandela e também detida pela autarca. Ou seja, Júlia Rodrigues é sócia em ambas as empresas e partilha a participação destas com familiares.

A operação desencadeada pela suspeita da prática dos crimes de fraude de mercadoria e violação da indicação geográfica. Até ao momento, ainda ninguém foi constituído arguido.

Júlia Rodrigues é detentora de 9% de Vifumeiro - Fumeiro e Carnes, LDA e tem também uma participação de 12,46% da Alheiras Amil.

O Expresso tentou contactar Júlia Rodrigues e a ASAE mas até à publicação deste texto não obteve qualquer resposta.