Foram devolvidas 53 crianças adotadas nos últimos três anos

Nos últimos três anos, foram devolvidas 53 crianças adotadas às instituições de onde tinham saído, avança o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

De acordo com os relatórios do Conselho Nacional de Adoção e CASA, Caracterização Anual da Situação de Acolhimento, em 2016 foram interrompidas 19 adoções. Já no ano seguinte, 20 crianças regressaram às instituições: 11 do sexo feminino, nove do sexo masculino.

O “DN” revela que os dados de 2018 ainda não foram divulgados, mas, pelo que foi possível apurar, foram devolvidas 14 crianças no ano passado.

Em 2018, seis das interrupções de adoção foram feitas durante o período de transição – que pode ir até um mês após a criança e a família entrarem em contacto. Ao mesmo tempo, oito dos casos foram registados na fase de pré-adoção, nos seis meses seguintes à tomada de decisão de adoção pelo tribunal.