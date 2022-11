PSD. Ânimos exaltados interrompem formação de lista de deputados de Santarém

Talvez nunca a elaboração das listas do PSD para as legislativas tenha sido tão complicada. Segundo “i” esta quinta-feira, uma reunião entre a distrital de Santarém, liderada por João Moura, e a direção social-democrata por pouco não acabou à pancada. “Não chegaram a vias de facto, mas foi muito tenso, tiveram de os acalmar”, disse ao “i” uma fonte que assistiu à altercação.

Segundo o jornal, o secretário-geral do partido, José Silvano, informou a distrital que a direção tinha aprovada a inclusão do deputado Duarte Marques na lista pelo círculo eleitoral de Santarém. Esta decisão não surpreendeu. O problema, porém, foi que esta escolha traduziu-se na exclusão do nome de Ramiro Matos, indicado por Santarém, para garantir a entrada do deputado.

No encontro, o autarca de Santarém Ricardo Gonçalves insinuou que Duarte Marques iria para as listas porque teria um “padrinho”. E o padrinho seria Nuno Morais Sarmento, atual vice-presidente do partido.

De acordo com o “i”, Morais Sarmento não terá gostado da referência feita e aconselhou o autarca a gastar energias com o seu concelho e a limpeza de terrenos por causa dos incêndios. Ricardo Gonçalves, por sua vez, terá aconselhado Morais Sarmento a preocupar-se com a limpeza de terrenos da família.

Este momento de tensão acabou com gritaria, muitos berros, e a reunião terminou por ali. Muitos funcionários do PSD assistiram à discussão. Ricardo Gonçalves e Morais Sarmento tiveram de ser afastados.