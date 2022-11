Incêndios. Helicóptero do INEM demorou quatro horas a socorrer ferido grave

O ferido mais grave do incêndio em Vila de Rei demorou quatro horas a ser transportado pelo helicóptero do INEM, avança o “Jornal de Notícias”. De acordo com o jornal, o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica em Santa Comba Dão foi acionado às 22h59 de sábado, mas o fumo e a falta de visibilidade durante a noite impossibilitou a sua aterragem.

Mais tarde, o aparelho não conseguiu também aterrar no aeródromo das Moitas, em Proença-a-Nova, devido à falta de luz, tendo regressado à base. O “Jornal de Notícias” refere que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) tentou contactar sem sucesso o responsável pela Proteção Civil de Proença-a-Nova, Daniel Farinha, na expectativa de conseguir ligar um holofote para efetuar a aterragem do heli com segurança.

Posteriormente foi ainda acionado o helicóptero do INEM em Évora e uma vez que continuou a não haver condições para aterrar no aeródromo da Moita o aparelho acabou por aterrar num campo de de futebol local onde permaneceu 90 minutos, numa ambulância, até ser transportado para o hospital.

A vítima que apresenta queimaduras de primeiro e segundo grau encontra-se em coma induzido. Residente em Vale da Urra, no concelho de Vila Real, o homem estava ajudar no combate ao fogo quando se feriu. Inicialmente, devia ter chegado à meia noite e meia ao Hospital de S. José, em Lisboa, algo que só aconteceu por volta das 3h de domingo.

Questionada esta terça-feira durante o primeiro briefing do dia, a responsável do INEM assegurou que este ferido recebeu assistência médica “seis minutos” após ter sido feito o pedido de ajuda, ainda que admita que o transporte não foi tão rápido como o esperado.