Rio afasta Hugo Soares das listas para as legislativas

Hugo Soares, ex-líder parlamentar do PSD, não deverá fazer parte das listas do PSD da concelhia de Braga nas próximas legislativas, tal como o Expresso na edição deste sábado. Segundo o “i” esta quinta-feira, Rui Rio vetou o nome do social-democrata que é crítico da sua liderança de um futuro lugar na bancada do PSD. No seu lugar, deverá entrar Firmino Marques, vice-presidente do município minhoto.

Pelo que o matutino apurou, Firmino Marques, além responsável autárquico, é amigo de Rio. Ainda assim, o social-democrata está indeciso em relação ao convite do líder do partido e pediu tempo para dar uma resposta definitiva, dado que terá de prescindir do lugar de número dois de Ricardo Rio na câmara.

Ricardo Rio, presidente do município de Braga, havia proposto a Rio dois nomes: Hugo Soares e João Granja. Os dois mereceram a aprovação unânime dos 18 membros da concelhia e a ratificação pela assembleia distrital. Ambos, contudo, parecem ter sido rejeitados pelo líder do partido.

O convite de Rio a Firmino Marques foi recebido em Braga com surpresa. O próprio presidente da autarquia disse não ter conhecimento. “Não tenho informação sobre essa matéria”, disse ao “i”, quando confrontado com com a notícia.

“Estou completamente surpreendido com essa notícia. Não quero acreditar que esse convite seja real”, disse, por sua vez, João Granja ao jornal.

A distrital tem prevista uma reunião no próximo dia 24 de julho com a direção nacional do PSD.