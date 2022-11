Autoeuropa regista melhor semestre de sempre

A Autoeuropa fechou a primeira metade do ano com quase 140 mil veículos produzidos, mais 20,9% do que no primeiro semestre de 2018, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira. Trata-se do segundo maior volume de veículos de sempre produzido pela empresa num ano e caso o resto do ano decorra dentro da normalidade a empresa alemã irá bater todos os seus recordes nacionais.

Em 2018, a Autoeuropa atingiu um recorde absoluto de produção: 220.992 veículos. Porém, foi só em agosto, não junho, que a fábrica superou o anterior máximo histórico, que remontava a 1998, de 138.890 viaturas.

Para superar a marca do ano passado, a unidade de Palmela terá de produzir cerca de 81,1 mil veículos até final do ano - cerca de 40% do número de veículos produzidos entre janeiro e junho deste ano.

O aumento de produção da fábrica de Palmela contribuiu de forma decisiva para que este tenha sido o melhor semestre de sempre da indústria automóvel em Portugal, com 184.072 unidades produzidas, mais 19,5% do que na primeira metade de 2018. Foram produzidos em média quase 1.017 veículos por dia.