Praias da Costa de Caparica vão fechar durante o mês de agosto

Durante o mês de agosto, as praias da Costa de Caparica vão fechar à vez cinco dias, de forma a que seja possível repor o nível de areia daquelas zonas balneares, avança o “Diário de Notícias” esta sexta-feira. Está em causa um milhão de metros cúbicos de areia nos diversos areais ao longo de quase quatro quilómetros, entre a Costa de Caparica e a Cova do Vapor.

Segundo a Junta de Freguesia da Caparica, esta operação só podia ser feita nesta época do ano, uma vez que o bombeamento de areia para terra só pode ser feito com ondulação abaixo dos dois metros.

A reposição da areia chegou a estar anunciada para maio, mas, na época, faltava ainda o visto do Tribunal de Contas. Neste momento, esta autorização continua em falta.

Apesar do calendário estar dependente do visto, a junta de freguesia avança já com informação sobre três praias que serão alvo de intervenções: a Saúde, a Nova e a seguir a praia do Tarquínio-Paraíso.

Estas obras vão custar 6,3 milhões de euros e parte dos custos serão suportados por fundos comunitários.