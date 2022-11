Mais de 70% das creches das IPSS sem licença para funcionar

A maioria dos jardins-de-infância das instituições particulares de solidariedade social (IPSS), que têm ensino pré-escolar, está em situação irregular, apurou a Inspecção-Geral da Educação e Ciência (IGEC). Em 2014/15 e 2015/16, os inspectores do IGEC visitaram 114 jardins-de-infância das IPSS e 85 (73%) não tinham autorização de funcionamento para o ensino pré-escolar atribuída pelo Ministério da Educação, avança o “Público” esta sexta-feira.

Dado que são financiadas pelo Estado, as creches das IPSS dependem de uma autorização do Ministério da Educação para funcionarem. Para conseguirem a luz verde do ME, as IPSS estão obrigadas a apresentar as licenças de utilização por parte dos municípios e um parecer da Autoridade Nacional da Protecção Civil sobre as medidas de emergência em caso de incêndio.

Questionada pelo matutino, a conselheira da Confederação Nacional das IPSS (Cnis) para o pré-escolar, Filomena Bordalo, disse “não poder garantir” que não haja problemas de maior em termos de segurança nos jardins-de-infância.

As IPSS “foram apanhadas de surpresa” com os relatórios da IGEC, admitiu a dirigente da Cnis – que representa cerca de um terço das 1400 instituições particulares que prestam serviços no pré-escolar.

A falta da autorização de funcionamento não foi a única situação irregular detectada pela IGEC nas IPSS com pré-escolar. A maioria destas instituições não tinha um director pedagógico reconhecido pela tutela e 43% estavam a exigir pagamentos indevidos aos encarregados de educação.