Offshores. AT vigia testas-de-ferro usados para camuflar transferências

Após o caso do “apagão fiscal de 10 mil milhões de euros” noticiado em 2017, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) passou a monitorizar de forma mais minuciosa as declarações enviadas pelos bancos com a lista das principais transferências de dinheiro dos clientes para contas em paraísos fiscais.

Segundo o “Público” esta quarta-feira, o Fisco deu ordens internas para monitorizar ordenantes de transferências que exercem uma profissão liberal e que “muitas vezes actuam em nome de terceiros”.

O objetivo último da AT foi (e é) descobrir quem recorre a testas-de-ferro para concretizar as transferências com rendimentos dos quais são os verdadeiros beneficiários.

No mais recente relatório de combate à fraude e evasão fiscais, o Ministério das Finanças revela que, a partir deste sistema de monitorização, têm sido desencadeadas acções inspectivas centradas nestes casos.

Questionado pelo matutino sobre os profissionais seguidos, o gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, não clarificou. Disse apenas: em causa estão “situações em que o ordenante da transferência está enquadrado, para efeitos fiscais, numa profissão liberal”.

Um inspetor tributária ouvido pelo jornal, porém, disse que no universo poderão estar incluídos advogados, solicitadores ou consultores fiscais.