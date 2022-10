Universidade de Aveiro diz que estudo sobre SIRESP não é do Instituto de Telecomunicações

Na semana passada, veio a público um estudo, alegadamente preparado pelo Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, que indicava que o SIRESP necessitava de um investimento mínimo de mais 25 milhões de euros, de forma a suprir as suas principais deficiências. A autoria do relatório, encomendado pelo Governo, está, contudo, a ser contestada.

Em declarações à “TSF” esta segunda-feira, o reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, recusa que o Instituto de Telecomunicações seja o autor do polémico relatório entregue ao Governo. O documento a que a rádio teve acesso e que foi enviado ao Ministério do Administração Interna é apresentado como tendo sido feito pelo IT. Porém, essa não é a verdade, defende.

Segundo Paulo Jorge Ferreira, não é correto apresentar o IT e a sua Universidade como autores do estudo sobre o SIRESP pois nunca este instituto foi convidado pelo Governo a fazer esse trabalho.

Carlos Salema, presidente do IT, liderou o grupo de trabalho nomeado pelo Governo para a escrita do relatório, mas a título pessoal.

“O relatório deve ser produzido de forma a não comprometer nenhuma entidade da qual eles [membros apontado pelo Governo para o grupo de trabalho] não estão em representação”, diz Paulo Ferreira.