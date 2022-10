IGF insinua que Banco de Portugal tem falta de cultura democrática

Vítor Braz, inspetor-geral das Finanças, insinuou que o Banco de Portugal tem falta de cultura democrática e é corporativista, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. O comentário em causa ocorreu na abertura da conferência que assinalou os 89 anos de Inspeção-Geral das Finanças.

“A qualidade e a maturidade de uma democracia é muito o resultado do modelo de funcionamento e do nível de desenvolvimento das suas instituições, as quais, sublinho, devem estar todas sujeitas a adequados modelos de controlo e de supervisão”, disse.

Apesar de não nomear o Banco de Portugal, os presentes na cerimónia entenderam que a mensagem se dirigia à entidade liderada por Carlos Costa. As palavras de Vítor Braz remetem para a discussão pública que tem sido feita sobre se a IGF deve passar a fiscalizar o Banco de Portugal – como quer o Governo – ou não.

“A reação adversa de entidades a medidas que pugnam por formas de controlo externo e de responsabilização a todos deve preocupar, face à ausência de uma cultura democrática que tais atitudes corporativas revelam”, atirou o responsável do IGF.