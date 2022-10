Ministério Público investiga queixas de burla a investidores chineses com os vistos "gold"

O Ministério Público (MP) está a investigar um conjunto de queixas de investidores chineses que dizem ter sido burlados na aquisição de imóveis em Portugal para a obtenção de vistos "gold". Segundo avança este sábado o jornal "Público", está em causa o investimento de vários cidadãos chineses em armazéns no entreposto comercial POAO, em Benavente, que teve um custo total de 40 milhões de euros.

A POAO II - Investimentos Imobiliários, promotora daquele espaço comercial (criado para distribuir produtos a lojas chinesas), é uma das entidades visadas pelos denunciantes, que se queixam de terem investido em armazéns quando pensavam estar a investir em lojas.

Segundo o "Público", entre 2014 e 2017 cerca de 50 famílias chinesas investiram pelo menos 500 mil euros cada neste projeto. E a maior parte das queixas nota que o contrato firmado entre os investidores e o promotor imobiliário apresenta termos distintos para os imóveis que estavam a ser adquiridos: a versão portuguesa do contrato referia armazéns, enquanto a versão chinesa falava em lojas. Uma das queixosas aponta ainda que pensava estar a investir em duas lojas para venda ao consumidor final no centro de Lisboa e não num centro grossista fora da cidade.

A POAO tem entre os seus sócios Choi Man Hin, que é presidente da Estoril-Sol (dona do Casino Estoril e do Casino de Lisboa) e braço direito do magnata Stanley Ho. O empresário não respondeu ao "Público" e a advogada que o representa, Glória Ribeiro, alegou não poder fazer comentários sobre o caso.