Governo vai recuperar comboios encostados para combater crise na ferrovia

O Governo quer recuperar dezenas de veículos ferroviários que tem estado encostados, de forma a evitar mais supressões de comboios, resolver a crise ferroviária e poder responder ao aumento da procura de passageiros da CP, avança o “Público” esta quinta-feira. A primeira medida neste sentido será a reativação da oficinas da EMEF em Guifões, no Porto.

O material a recuperar em Guifões é variado: vai desde as carruagens Shindler, até locomotivas a diesel e comboios suburbanos da linha de Sintra; pretende-se modernizar antigas carruagens Sorefame e as automotoras de via estreita da linha do Vouga.

Para convencer as Finanças de que este investimento é inteligente, o ministro Pedro Nuno Santos defenderá as poupanças proporcionadas pelo fim dos alugueres de automotoras a Espanha e as vantagens da criação de um cluster ferroviário português que, no limite, levaria à concepção e produção de um comboio nacional, escreve o matutino.

O pólo da EMEF de Guifões abriu em 1993 como oficina de grande reparação de material circulante. Encerrou em 2011, durante o período da troika, quando se decidiu não avançar com um projecto que previa modernizar a frota de UDD (Unidades Duplas Diesel).

De acordo com o jornal, o Ministério das Infraestruturas e Habitação pretende também criar um centro tecnológico ferroviário que permita relançar esta indústria no país e criar, a prazo, um comboio português, beneficiando de uma parceria com a empresa Nomad Tech, que é detida em 35% pela EMEF. De momento, pretende-se garantir que a montagem dos 22 comboios regionais que a CP vai comprar seja realizada em Portugal nas oficinas da empresa pública.