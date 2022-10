Governo quer rever bónus dos trabalhadores do Fisco

O Governo quer rever o suplemento de produtividade é pago aos trabalhadores da Autoridade Tributária através do Fundo de Estabilização Tributário (FET), revela o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira. Esta intenção consta da versão mais recente da proposta de revisão de carreiras que o Governo e a Autoridade Tributária apresentaram aos sindicatos.

O regime jurídico do suplemento “será objeto de revisão, designadamente no que respeita à sua base e forma de cálculo e à periodicidade do respetivo abono, com vista à sua adaptação à estrutura de carreiras e cargos prevista no diploma”, indica uma norma transitória do diploma.

Todos os trabalhadores do Fisco, tenham ou não funções de cobrança, recebem o suplemento de produtividade, que é alimentado todos os anos por parte da cobrança coerciva de impostos. Em média, são 400 euros por mês.

Em declarações ao “Negócios”, o Ministério das Finanças explicou que a intenção é a uniformização das regras do FET com as do Fundo de Estabilização Aduaneiro (FEA) “numa altura em que se harmonizam as carreiras tributária e aduaneira, bem como se promove uma carreira unicategorial”.

“As novas regras de aplicação [serão] neutrais do ponto de vista orçamental”, ou seja, “não prejudicam nem beneficiam em relação à situação atual”, garantiu o ministério tutelado por Mário Centeno.