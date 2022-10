PCP, PSD e CDS juntos contra acesso do Fisco a todos os dados empresariais

O Governo pode vir a enfrentar uma nova coligação negativa no Parlamento. O PCP entregou uma proposta para travar o acesso do Fisco a toda a informação das empresas. Esta medida irá ser debatida esta quarta-feira na Assembleia da República, avança o “Jornal de Negócios”. O CDS concorda com os comunistas e PSD admite que há desproporcionalidade.

Recorde-se: em 2018, o Executivo de António Costa aprovou um diploma que faz depender a entrega da declaração Informação Empresarial Simplificada (IES) do envio do ficheiro de contabilidade SAF-T, que contém toda a informação contabilística das empresas. É com base no envio desse ficheiro que o Fisco, a partir do início de 2020, vai pré-preencher a nova IES.

Há duas semanas, o PCP apresentou uma proposta para eliminar a norma que faz depender a IES do envio do ficheiro SAF-T. “Significa um grau de concentração de informação na Autoridade Tributária que não é necessário para simplificar o processo. Vai além disso”, afirma Duarte Alves, deputado do PCP, em declarações ao matutino.

Na semana passada, o CDS admitiu “estar de acordo” com o PCP na obrigação de entrega do SAF-T. “É um verdadeiro ‘big brother’ fiscal, passando o Fisco a saber informação que, em alguns casos, nem os acionistas vão ter. Isto sem qualquer suspeita de incumprimento dos contribuintes, é uma obrigação genérica”, afirmou a deputada Cecília Meireles.

Por sua vez, o PSD mostra “alguma apreensão” e, por isso, admite estudar formas para “atenuar os efeitos desta desproporcionalidade de informação”, disse o deputado Leitão Amaro ao “Negócios”.