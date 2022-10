Função Pública. Governo alarga fim do corte nas reformas antecipadas

O Governo vai avançar com o alargamento à Caixa Geral de Aposentações do fim do corte às reformas antecipadas para quem tem 60 anos de idade e 40 anos de descontos, garantiu fonte do Ministério do Trabalho, em declarações ao “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Vai ser levada a Conselho de Ministros uma “proposta de regulamentação” que possa “possa permitir o acesso à aposentação antecipada aos beneficiários que tenham, pelo menos, 60 anos de idade e que, enquanto tiverem essa idade, completem pelo menos 40 anos de serviço efetivo, sem aplicação do fator de sustentabilidade”, disse a mesma fonte.

Na prática, a partir de outubro, o novo regime de flexibilização da idade da reforma, que elimina o corte aplicado pelo fator de sustentabilidade (14,7%), passará a aplicar-se não apenas ao regime geral da Segurança Social (ou seja, trabalhadores do setor privado), mas também à função pública.

Bombeiros também com reforma aos 60 anos

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ontem o diploma do Governo que dita as novas regras de aposentação dos bombeiros profissionais, passando a idade de reforma a ser 60 anos sem qualquer penalização.

“O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que regula as condições e as regras de atribuição e de cálculo das pensões de aposentação ou reforma dos trabalhadores integrados nas carreiras de bombeiro sapador e de bombeiro municipal”, lê-se numa nota publicada na página da internet da Presidência República.