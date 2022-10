Compras de casas com dinheiro vivo estão a aumentar

A partir desta quarta-feira, empresas que participem em actividades imobiliárias passam a ficar responsáveis por declarar informações exaustivas acerca dos intervenientes em todas as transacções que superem os 2500 euros mensais nos contratos de arrendamento e os 15 mil euros no caso de compra de imóveis. De acordo com o IMPIC, regulador do setor imobiliário, o universo de transacções comunicadas em numerário representa menos de 1% do bolo global, mas a sua incidência aumentou nos últimos anos, conta o “Público”.

Entre janeiro e maio de 2018 foi comunicado um valor global de 17,1 milhões de euros em numerário, e em 2019, no mesmo período, esse volume de transacções passou para 22,6 milhões de euros.

Conforme lembra o matutino, as obrigações de reporte já existiam desde 2011, nomeadamente a identificação dos intervenientes, o montante global do negócio e o meio de pagamento utilizado na transação. Desde 2017, passou a ser proibida a utilização de numerário para pagamentos de transacções acima dos três mil euros. Mesmo assim, o número de negócios feitos com dinheiro vivo está a aumentar.

Até ao final do mês de maio foram efectuadas 48.583 comunicações de transações pelos respectivos agentes económicos, no valor de 11 mil milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de três mil comunicações face ao período homólogo de 2018, quando o valor atingido foi de 8,8 mil milhões.