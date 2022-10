Sondagem: PSD em queda, PAN duplica

A poucos meses das eleições legislativas, o PSD continua em queda. As intenções de voto no partido liderado por Rui Rio, revela esta sexta-feira a sondagem da Aximage no “Negócios”, estão muito próximas do pior resultado alcançado pelo antecessor Pedro Passos Coelho. Os sociais-democratas conseguem 23,1% dos votos (menos quatro pontos percentuais face a abril).

A própria avaliação feita pelos portugueses ao líder do PSD também está em queda: nos últimos dois meses passou de 8,3 valores para 6,2. Além disso, António Costa mantém-se confortavelmente na frente no indicador de confiança para chefiar o Governo (mais quatro pontos que Rio).

Se os sociais-democratas estão em queda, o PS consegue aumentar as intenções de voto (35,6%) e distanciar-se do PSD - os partidos já estão separados por mais de 12 pontos percentuais. Bloco, PCP e CDS mantêm-se estáveis.

Esta é a primeira vez que o líder do PAN surge na sondagem e André Silva consegue 9,3 valores, enquanto o partido têm 4,2% das intenções de voto.