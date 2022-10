Número de empresas exportadoras aumentou 9 mil na última década

Segundo um estudo da Informa D&B, na última década, passaram a existir mais 9 mil empresas exportadoras em Portugal, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. No final de 2017, existiam 34.477 exportadoras.

O peso das exportadoras no tecido empresarial nacional passou dos 8%, em 2008, para 11% em 2017. A Informa D&B frisa que “o número de exportadoras cresceu a um ritmo mais elevado do que o tecido empresarial”.

Nos últimos dez anos, as exportações tornaram-se mais relevantes para as empresas. Se em 2008 pesavam 35% nos seus negócios, em 2017 já atingiam 42%.

“Enquanto as primeiras usam os mercados externos para a expansão do seu negócio, como estratégia de crescimento e diversificação do risco, as exportadoras estrangeiras também dinamizam o mercado interno, realizando mais de metade das suas vendas e compras em Portugal”, aponta o estudo da Informa D&B.