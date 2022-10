MP acusa mais de 200 polícias de peculato e falsificação de documentos

O Ministério Público quer levar a julgamento cerca de duas centenas e meia de agentes da PSP, incluindo oficiais, devido a um esquema de troca dos passes dos transportes - gratuitos para os agentes da autoridade - por dinheiro, avança o “Público” esta sexta-feira. Um caso que remonta a 2015.

O MP acusa os agentes de crimes de peculato e falsificação de documento. A maioria dos polícias envolvidos pertencem às esquadras dos concelhos de Almada, Seixal e Setúbal.

“Todos os agentes que eram arguidos foram acusados de peculato e falsificação. São perto de 300 pessoas, incluindo oficiais”, revelou o presidente do Sindicato Unificado da Polícia, Peixoto Rodrigues, em declarações ao matutino.

Até o esquema ser revelado, os polícias levantavam nas esquadras todos os meses as requisições que lhes permitiam carregar os passes nos quiosques e guichets das operadoras de transportes. Depois, trocavam-nos por dinheiro, já que conseguiam andar nos transportes de forma gratuita ou nem precisavam do passe.

Para receberem o valor contavam com a cumplicidade de funcionários da operadora rodoviária Transportes Sul do Tejo, que lhes cobrava uma comissão de cerca de 15% em troca do favor.