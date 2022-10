Berardo chama Faria de Oliveira e Paulo Macedo como testemunhas

Joe Berardo continua a arregimentar nomes à sua volta. Depois de ter anunciado que irá chamar Vítor Constâncio, antigo governador do Banco de Portugal, como testemunha no processo judicial em que são reclamados quase mil milhões de euros de dívidas por parte da CGD, BCP e Novo Banco, eis que surgem mais dois nomes: Paulo Macedo, antigo ministro da Saúde e atual presidente da Caixa Geral de Depósitos, e Faria de Oliveira, ex-presidente do banco do Estado. Esta notícia é avançada pelo “Jornal Económico” esta sexta-feira e foi veiculada ao semanário por fonte próxima do processo.

De acordo com a mesma fonte, Macedo será chamado na qualidade de antigo vice-presidente do BCP que participou na reestruturação dos créditos de Berardo, em 2008. Data em que também o então presidente do banco público, Faria de Oliveira, deu ‘luz verde’ à reestruturação de créditos.

Vítor Constâncio será chamado como testemunha “mesmo que hostil”, garantiu a mesma fonte.