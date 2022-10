Hospitais de Lisboa poderão ter encerramento rotativo de urgências para grávidas no Verão

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) propôs aos diretores de obstetrícia de quatro hospitais da região de Lisboa que a falta de pessoal durante o período do Verão seja gerida de forma articulada entre as várias unidades de saúde, com um encerramento rotativo das urgências para grávidas, avança esta quinta-feira o jornal "Público".

Esta proposta foi feita quarta-feira numa reunião dos responsáveis da ARSLVT com os diretores de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora-Sintra. A ideia é criar uma escala que evite o encerramento simultâneo das urgências daqueles hospitais no atendimento a grávidas.

Segundo o "Público", em cima da mesa está um esquema que se iniciará na última semana de julho e se estenderá por agosto e setembro, prevendo fechos semanais rotativos entre os quatro hospitais, garantindo que apenas uma unidade fecharia as suas urgências para grávidas de cada vez, estando as outras três unidades hospitalares abertas.

Para a próxima semana deverá haver uma nova reunião entre a ARSLVT e os responsáveis dos quatro hospitais, para analisar também a disponibilidade dos serviços de anestesia.

De acordo com o "Público", as urgências de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa atendem em média 100 grávidas por dia, as do Hospital de Santa Maria recebem 80 grávidas diariamente e pelo Hospital São Francisco Xavier passam outras 70 mulheres por dia.