Formadores precários excluídos dos concursos do IEFP

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) vai abrir 507 vagas para formadores no seu quadro de pessoal, um número muito aquém dos inscritos no Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), avança o “Público” esta segunda-feira.

O número de vagas abertas apenas permitirá regularizar a situação laboral de 42% formadores, já que, de acordo com o IEFP, “1200 tiveram parecer positivo da comissão de avaliação bipartida e poderão ser opositores aos procedimentos concursais”.

Segundo fonte governamental, os concursos serão abertos “com a maior brevidade possível”, em princípio já no início de julho.

Susana Jorge, presidente da Associação Portuguesa de Formadores (APF), antecipa que alguns dos formadores excluídos recorram aos tribunais. “Vai haver processos em tribunal. Uma pessoa que tem um parecer de uma entidade [a comissão de avaliação bipartida] a dizer que está a assegurar uma necessidade permanente com um vínculo que é inadequado e que, depois, não vê a sua situação regularizada, só pode seguir pela via judicial”, afirma.