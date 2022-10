Privados ameaçam cancelar cirurgias de doentes em lista de espera por falta de pagamento do SNS

Os hospitais privados que trabalham em parceria com o Serviço Nacional de Saúde, ao abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), ameaçam cancelar cirurgias de doentes de lista de espera devido à demora no pagamento destas intervenções pelo Estado, conta o “Público” esta sexta-feira.

Segundo o matutino, há faturas por pagar com mais de dois anos e os prestadores privados e as respectivas equipas médicas começam a recusar fazer cirurgias pelo SIGIC porque nunca mais recebem.

“Já houve muitos médicos que deixaram de fazer estas cirurgias. Tive casos de otorrinos e neurocirurgiões que já não fazem”, disse José Domingos Vaz, director clínico do Hospital da Ordem Terceira Chiado, em Lisboa, em declarações ao jornal. “A situação é preocupante e vai fazer aumentar as listas de espera porque o SNS não tem capacidade de resposta”, acrescentou.

De acordo com José Domingos Vaz, a emissão de vales-cirurgia por parte dos hospitais públicos está a “aumentar brutalmente” e “os doentes andam com os vales na mão à procura de hospitais privados que os recebam” porque “já ninguém quer fazer estas cirurgias”. Só ao Hospital da Ordem Terceira, as unidades do SNS devem mais de seis milhões de euros por 3250 cirurgias.

Questionado pelo “Público”, fonte oficial do Hospital de Jesus, em Lisboa, confirmou que a mesma situação se repete. “Temos faturas em atraso com mais de dois anos e uma dívida que ultrapassa os dois milhões de euros”, contou.

Esta situação já havia sido noticiada em outubro de 2018. Na época, falou-se que a dívida do SNS aos privados estaria próxima dos 40 milhões de euros.