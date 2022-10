Cruz Vermelha pretende arrendar sede em Lisboa para resolver problemas financeiros

Para fazer face ao mau estado das finanças da instituição, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), dirigida por Francisco George, ex-líder da Direção Geral de Saúde, vai discutir em Assembleia Geral, esta quarta-feira, a possibilidade de alugar do Palácio Conde D’Óbidos, sede da instituição, em Lisboa, conta o “Público”.

Esta medida - uma entre várias - consta de um documento a que o matutino teve acesso. Em cima da mesa, estará ainda a criação de um fundo de financiamento, o recurso a uma contribuição mensal das delegações, dos centros humanitários e organismos autónomos para financiar a sede​.

Fonte conhecedora do processo, em declarações ao jornal, explicou que a ideia é arrendar uma parte do palácio Conde D’Óbidos para uma espécie de hotel e transferir a sede para um novo edifício a construir nos terrenos do hospital da Cruz Vermelha que serão alargados.

“No que toca à situação e sustentabilidade financeira da CVP, realça-se que no último exercício encerrado (2017), cerca de 48% das estruturas tiveram resultados negativos (percentagem preocupante que demonstra a necessidade de implementação de medidas urgentes)”, lê-se no documento sobre as orientações estratégicas da CVP, distribuído internamente para discussão na reunião da Assembleia Geral.

De acordo com o relatório de contas de 2017, a CVP teve um resultado líquido positivo na ordem dos 208 mil euros, mas o passivo ascende aos 63 milhões de euros.