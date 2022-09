Vendas de carros elétricos caíram mais de 50% em abril

O número de automóveis elétricos vendidos em Portugal em abril foi menos de metade do registado em março e ficou mesmo 4,6% abaixo das vendas de abril do ano passado, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. Há 15 meses consecutivos que a venda deste tipo de veículos vinha a crescer; esgotamento do incentivo estatal para a aquisição terá sido fator determinante, dizem fontes do sector.

Se em março deste ano foram vendidos 943 carros elétricos - um recorde nacional absoluto -, em abril apenas 437 saíram dos stands, ou seja, menos 53,7%. Ainda assim, no acumulado do ano as 2561 viaturas vendidas traduzem uma subida homóloga de 116,3%, nota o matutino.

O registo de abril terá sido “um caso pontual”, embora “o mercado automóvel em geral está a arrefecer e isso também se estará a refletir nos veículos elétricos”, disse Hélder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em declarações ao jornal.

A quebra do mês passado estará também relacionada com o facto de os incentivos estatais para a aquisição de carros elétricos, que ascendem a 3000 euros para os particulares, terem visto a sua dotação orçamental esgotada, disse.