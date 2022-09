Proteção de dados: empresas têm mais seis meses para pedir consentimento

As empresas que ainda não estejam a cumprir o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) terão um bónus de mais meio ano para legalizarem os seus procedimentos, sem serem alvo de qualquer penalização: a renovação do consentimento deverá ocorrer no prazo de seis meses a contar da entrada em vigor da lei revela o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

Esta medida consta do projeto de texto de substituição da proposta de lei do Governo que foi preparado pelo grupo de trabalho criado no Parlamento para as matérias do RGPD. A nova legislação deverá ser votada até ao final do mês. Ou seja, as empresas têm até ao final do ano para regularizar a sua situação no tratamento de dados.

Este é um “prazo de adaptação” que significa “premiar quem não diligenciou por obter novos consentimentos até 25 de maio de 2018, quando o RGPD já se encontra em vigor há quase dois anos (precisamente para acautelar estas situações), embora aplicável desde 25 de maio de 2018”, diz Cláudia Martins, especialista em privacidade e proteção de dados da Macedo, Vitorino e Associados, em declarações ao matutino.