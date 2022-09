Direção de Risco da Caixa esteve cinco anos sem se pronunciar sobre créditos a Berardo

Entre 2007 e 2012, nem o nome de Joe Berardo ou os seus créditos passaram pela Direção de Risco da Caixa Geral de Depósitos - o que seria normal. Ou seja, durante cinco anos esta entidade não foi chamada a emitir qualquer parecer sobre os empréstimos do banco ao comendador, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. Esta garantia foi deixada por José Rui Gomes, ex-diretor de risco da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

“Em 2012, há um parecer de risco que diz que a Direção de Risco não é chamada a pronunciar-se desde 2007” sobre os créditos concedidos a Joe Berardo, afirmou Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, durante a comissão de inquérito à gestão do banco público. José Rui Gomes confirmou. “Não houve qualquer intervenção da Direção de Risco nesse período”, disse.

Questionado sobre essa decisão, o ex-diretor de risco da CGD disse “não ter sido dada qualquer explicação para isso” e admitiu ainda que nem foi “procurada uma explicação”.

Recorde-se: a Caixa deu crédito a Berardo com o objetivo de financiar a compra de ações do BCP, cuja garantia eram os próprios títulos. Mais tarde, o comendador fez um acordo com os bancos, através do qual as instituições financeiras ficaram com 75% dos títulos da Associação Coleção Berardo.