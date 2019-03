Governo tenta atrair gigante mundial do lítio para Portugal antes das eleições

O Governo quer lançar antes das eleições de outubro um concurso público internacional para escolher quem vai fazer prospeção, pesquisa e exploração de lítio em Portugal, avança o “Público” esta segunda-feira. Esta garantia foi deixada pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba, em declarações ao matutino.

Segundo Galamba, será lançado um único concurso público, com as 11 áreas identificadas com potencial de extração de lítio em solo nacional, “para viabilizar a entrada de um grande player [grupo] internacional no sector”.

“Não vamos fazer um concurso para entregar a exploração do lítio a empresas que se limitam a tirar umas pedras do solo e a exportá-las. Queremos garantir que conseguimos fazer isso com escala, de modo a justificar a construção de uma unidade fabril em Portugal”, afirma o secretário de Estado da Energia.

A Direção-Geral de Energia já fez a sua parte e tem tudo preparado para o lançamento do concurso, sendo que os termos de referência estão todos definidos, explicou Galamba. O processo será articulado com todas as organizações do Estado que tutelam o ambiente. “Não queremos correr o risco de lançar um concurso, e depois vir a Agência Portuguesa do Ambiente, ou outro organismo do ordenamento do Território, invocar que naquela área não pode haver prospeção ou exploração. Não queremos esse embaraço”, garantiu.