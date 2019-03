Roubavam bebidas no supermercado e fugiam de táxi: como dois desempregados fizeram 56 assaltos

Os roubos aconteceram no centro e norte do país

Tudo era sempre feito da mesma forma: António entrava como um qualquer cliente nos supermercados, ia à secção de bebidas e trazia as garrafas que já haviam sido escolhidas pelos seus clientes, tirava-as das prateleiras e escondia-as na roupa, passava pelos lojistas e caixas sem que ninguém notasse, os alarmes não tocavam. Do lado fora, estava Eugénio com o táxi, que ficava de vigia até António regressar. Depois, fugiam. A estratégia foi repetida 56 vezes em zonas comerciais do centro e norte do país (entre Leiria e Póvoa de Lanhoso), refere esta segunda-feira o “Jornal de Notícias” que teve acesso à acusação do Ministério Público.

António, 45 anos, e Eugénio, 56 anos, são desempregados e com os assaltos, entre dezembro de 2017 e maio de 2018, lucraram milhares de euros. A título de exemplo, o matutino, refere que, no primeiro roubo, a dupla levou uma garrafa de aguardente de Borba (€110) do Intermarché da Póvoa de Lanhoso. Depois seguiram para o Pingo da mesma localidade e roubaram garrafas num valor equivalente a €400.

António e Eugénio foram apanhados numa ação de fiscalização de rotina da GNR em maio do ano passado. Tinham consigo 87 garrafas: gin, uísque, aguardente, vinho, brandy e vinho do Porto. O julgamento da dupla começa em breve. Foram também constituídas arguidas mais seis pessoas, supostamente clientes da dupla, que lhes compravam as garrafas roubadas dos supermercados.