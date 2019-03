Ninguém quis €40 milhões para limpar os matos

“Até ao momento não houve adesão à Linha de Crédito”, confirmou o Ministério da Economia. Ou seja, ainda ninguém pediu para usar parte dos 40 milhões de euros disponibilizados pelo Governo para a limpeza de matos. Segundo avança a edição desta segunda-feira do “Jornal de Notícias”, o Executivo está a “averiguar a situação para tomar a melhor decisão face à ausência de solicitações.”

E as empresas e proprietários têm até 15 de março para limpar e criar faixas de gestão de combustível.

A linha já foi aberta há quase um ano e é gerida pela Sistema Português de Garantia Mútua. Dos 40 milhões de euros, 30 são para as empresas (embora o o máximo que cada uma pode pedir de crédito seja de 500 mil euros) e 10 milhões para os proprietários (cada um pode pedir até 100 mil euros).

Ao “Jornal de Notícias”, o sector florestal queixou-se do excesso de burocracia para avançar com o crédito. “A informação não chega aos proprietários e, quando chega, há dificuldade no processo”, reclama Jorge Pinho, presidente da Associação Agro-Florestal e Desenvolvimento Rural (AgroDouro). “Algumas das burocracias passam por ter documentos de georreferenciação dos terrenos ou cálculos de custos por área. Nos pequenos produtores, isso representa um custo de elaboração injustificável”, acrescenta ao matutino.