Recibos verdes: fim da isenção abrange oito mil pessoas

Mais de oito mil trabalhadores por conta de outrem que também passam recibos verdes perderam a isenção para a Segurança Social, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. Este número consta de um balanço do Governo que será discutido esta tarde na concertação social. O mesmo balanço revela que há ainda outros 3,4 mil trabalhadores que optaram por contribuir, apesar de não serem obrigados.

Em causa estão as novas regras que entraram em vigor no início deste ano. O Governo acabou com as isenções para os trabalhadores por conta de outrem que, em simultâneo, prestam serviços como independentes. Para que a isenção se perca, é necessário que o rendimento por trabalho independente seja superior a 7470 euros no trimestre.

A taxa da contribuição para a Segurança Social só se aplica sobre o valor que excede esse montante de 7470 euros e a esmagadora maioria (96%) dos oito mil independentes que perderam a isenção optaram por contribuir sobre o remanescente, escreve o matutino.