EDP fez donativo de 1,5 milhões de euros à Nova SBE

Na terça-feira, quando António Mexia, presidente-executivo da EDP, compareceu diante dos deputados para discutir as chamadas rendas da energia - também conhecidos por CMEC -, o responsável da elétrica apareceu apetrechado com um estudo feito por dois professores da Nova SBE. Enquanto o estudo da ERSE, encomendado pelo Estado, defende que a EDP ganhou mais de 500 milhões de euros com os CMEC, a análise de contas feita pela Universidade Nova defendia que a elétrica tinha, na verdade, perdido 200 milhões de euros.

Um destes estudos, contudo, pode ser tendencioso. Segundo o “Correio da Manhã” esta quarta-feira, a EDP fez um donativo de 1,5 milhões de euros à Nova SBE, a universidade que fez o estudo que defende prejuízos para a companhia elétrica. Esta informação consta em documentos enviados pela própria universidade ao Ministério Público e que foram remetidos pelos procuradores do processo EDP à comissão de inquérito.

O momento em concreto que foi feito o donativo pela EDP - se antes ou depois da publicação do estudo - não é conhecido.