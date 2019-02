Carlos Tavares foi o último assessor do conselho de administração da Caixa. Paulo Macedo deixa cair cargo

Carlos Tavares, atual líder do Montepio, foi o último assessor do conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos. Paulo Macedo não procurou ninguém para substituir Tavares, desde que este saiu do banco do Estado em 2018, e decidiu extinguir o cargo, conta o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

“Ao contrário de anos e anos, não há um único assessor da administração. Conseguimos acabar com essa figura”, anunciou Paulo Macedo, durante uma audição da comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, este mês.

Antes de Carlos Tavares, não foram muitos os que desempenharam o papel de assessor do banco estatal agora liderado por Paulo Macedo.

António Guterres, a convite do Executivo de Durão Barroso, integrou os quadros da Caixa, lembra o jornal. Guterres cessou funções no banco público em 2005, para assumir o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.

Outro nome conhecido é o de Francisco Bandeira. Este chegou a ser vice-presidente da CGD na equipa de Faria de Oliveira, ao mesmo tempo que liderava o BPN. Em 2011, abandonou a gestão da Caixa.