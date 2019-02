Número de quartos disponível em regime de alojamento local já ultrapassou hotéis em Lisboa

Em 2017, a oferta de quartos em alojamento local superou a dos estabelecimentos hoteleiros tradicionais em Lisboa, indica um estudo sobre o impacto económico do turismo na área metropolitana da capital elaborado pela Deloitte para a Associação de Turismo de Lisboa (ATL), conta o “Jornal de Negócios”.

Há dois anos, o número de quartos disponíveis em alojamento local era de 33.661 na região de Lisboa, um valor 168% superior por comparação com o de 2015. Ao mesmo tempo, os quartos em unidades hoteleiras cifravam-se em 30.217, mais 6,3%. Já na capital, os quartos em alojamento local eram 23.280, mais 177%, e os da hotelaria situavam-se em 21.071, uma subida de 6,4%.

O estudo da Deloitte revela também que as receitas do alojamento local cresceram 93,5% de 2015 para 2017, atingindo os 239,6 milhões de euros. No mesmo período, as receitas dos estabelecimentos hoteleiros cresceram 38,4%, para os 856,5 milhões.

Entre 2015 e 2017, o número de estabelecimentos de alojamento local mais do que triplicou na capital, passando de 3361 para 10.437, e na região de Lisboa aumentou de 4661 para 14.285.