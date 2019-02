Mexia leva ao Parlamento estudo que aponta perdas de 200 milhões com CMEC

António Mexia vai esta terça-feira ao Parlamento contrariar a tese de que as rendas que a EDP obtém do Estado através dos CMEC - Contratos de Manutenção do Equilíbrio Contratual - são excessivas. Para tal, avança o “Jornal de Negócios”, levará consigo um estudo, assinado por dois professores da Nova SBE, que indica que a EDP ficou prejudicada em 200 milhões de euros com a assinatura destes contratos.

Segundo o estudo, os 82 milhões de euros anuais, que ficaram acordados como valor da componente fixa que o Estado aceitou entregar à EDP anualmente, deveriam ascender a 108 milhões. Mais: a diferença entre estes dois valores, ao longo dos vinte anos do contrato e atualizada a preços de mercado, soma um prejuízo de 200 milhões para a EDP, indica o mesmo documento.

Nas conclusões do estudo constam ainda críticas ao relatório sobre rendas excessivas elaborado pela Secretaria de Estado da Energia em 2012. Os autores acusam o Executivo de “erros técnicos relevantes” e “argumentos flagrantemente insustentáveis”.

A estimativa do estudo vem, ainda assim, com uma ressalva, a qual, a ser tida em conta, resultaria num prejuízo superior a 200 milhões para a elétrica. “O impacto é maior se considerarmos o ajuste feito à anuidade em 2013”, lê-se.

Em 2013, por altura da intervenção da troika, foi aprovada uma portaria que determinou o corte dos juros associados aos CMEC pagos à EDP de 7,55% para 4,72%, permitindo uma poupança de cerca de 120 milhões ao Estado. Essa redução do juro dos CMEC foi implementada com o acordo da EDP.