Quase metade dos desempregados não recebem subsídio

Em janeiro deste ano, existiam 350.772 portugueses inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Destes, contudo, 47% (164.014 pessoas) não recebiam nenhum subsídio de desemprego, avança o “Diário de Notícias” esta segunda-feira. O matutino cruzou os dados do IEFP com os da Segurança Social e chegou à conclusão que dos 350 mil inscritos só 186.758 pessoas tinham algum valor assegurado.

Relativamente aos casais desempregados, no final de janeiro existiam mais de 6700 famílias em que os dois elementos do casal estavam numa situação de desemprego. O número traduz uma redução de 23%, comparando com o período homólogo. Em todo o caso, por comparação com dezembro de 2018, registou-se um aumento de 3,6%, ou seja, mais 246 casais nesta situação.

Os dados da Segurança Social mostram ainda que o valor médio do subsídio de desemprego em janeiro foi de 486,20 euros, o que representa uma descida superior a dez euros em relação a dezembro do ano passado.