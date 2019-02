Portugueses queixam-se de esperar até dez meses para aceder à reforma

Em 2018, a Provedoria de Justiça recebeu 920 queixas por atrasos na atribuição de pensões, três vezes mais do que as reclamações recebidas no ano anterior. Em média, estas pessoas esperam nove a dez meses por uma resposta do Centro Nacional de Pensões (CNP), muito acima dos 90 dias previstos e em alguns casos o pedido estava pendente há mais de um ano, conta o “Público” esta segunda-feira.

No ano passado, o Governo prometeu “reduzir substancialmente as pendências”, contudo, o facto de as queixas terem aumentado 3,5 vezes face a 2017 mostra que as medidas ainda não tiveram o efeito desejado. “Tendo em conta a evolução do ritmo das queixas que chegam à Provedoria, as medidas para combater os atrasos no Centro Nacional de Pensões ainda não surtiram efeito”, frisa a Provedoria de Justiça, numa resposta por escrito ao matutino.

Este problema não é de agora. Desde que tomou posse, Maria Lúcia Amaral, provedora de Justiça, identificou situações de pessoas “obrigadas a trabalhar para além da idade legal da reforma”, a receber pensões provisórias “por longos períodos” ou que “se veem privadas de qualquer rendimento por tempo indeterminado.”

As mesmas queixas também chegaram à caixa do correio dos deputados. “São centenas todos os meses”, diz José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, em declarações ao “Público”.