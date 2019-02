Nova polémica com o juiz Neto de Moura: retira pulseira electrónica a agressor que rebentou tímpano à mulher

Uma decisão de Neto de Moura, juiz autor do polémico acórdão sobre o apedrejamento de mulheres adúlteras, num caso de violência doméstica, está novamente a causar indignação, revela o “Público” esta segunda-feira. Em outubro do ano passado, o magistrado do Tribunal da Relação do Porto retirou a pulseira eletrónica que os colegas de primeira instância lhe tinham aplicado a um homem que rebentou um tímpano à mulher ao soco, depois de o terem condenado a uma pena suspensa.

Segundo Neto de Moura, os juízes que condenaram o agressor não pediram autorização ao próprio para lhe aplicar semelhante medida, nem justificaram na sentença por que razão era imprescindível recorrer a este meio de controlo à distância para proteger a mulher.

“Esta mulher vive escondida, aterrorizada. Teve de trocar de casa”, contou Álvaro Moreira, advogado oficioso da mulher, ao matutino. De acordo com o advogado, o agressor, um eletricista de 53 anos, continuou a proferir ameaças de morte contra a ex-mulher já depois de ter sido condenado, por intermédio do filho do casal, que já é adulto, e de um irmão da vítima.

Após ter sido agredida, a mulher apresentou queixa do homem tendo sido aplicada uma pulseira eletrónica ao eletricista logo nessa altura, como medida de coação. Já no verão passado, o agressor foi condenado por um juiz do Tribunal de Matosinhos a três anos de pena suspensa por violência doméstica agravada, a pagar 2500 euros à vítima por danos morais e a frequentar um programa de controlo de agressores. Além disso, o homem ficou proibido de se aproximar da ex-mulher ou de a contactar de qualquer forma também durante este lapso de tempo. “Mais se determina que durante os três anos a fiscalização ocorra por meios técnicos de controlo à distância, dispensando-se o consentimento do arguido para esse efeito”, pode ler-se na sentença.

Ora, segundo a lei da prevenção da violência doméstica, a aplicação da pulseira eletrónica a este tipo de criminosos, depois de condenação, “depende do consentimento do arguido”. Uma situação paradoxal.

Após o eletricista ter recorrido da condenação alegando, entre outras coisas, que acedera a tratar-se do alcoolismo e nunca mais se aproximara da ex-mulher, Neto de Moura retirou-lhe a vigilância eletrónica e reduziu para um ano o período de proibição de aproximação. “A utilização desses meios requer, desde logo, um juízo de imprescindibilidade dessa medida. Mas a sentença omite essa fundamentação”, justificou o magistrado.