Apostas online. Portugueses 'jogaram' mais de 2400 milhões € em 2018

Em 2018, os portugueses gastaram 2.431,8 milhões de euros em apostas desportivas e jogos de fortuna e azar online, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira. Este valor corresponde a uma média de quase 6,7 milhões de euros por dia e a cerca de 1,2% do PIB português, dados que constam de um relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

No ano passado, segundo os números do SRIJ, a receita bruta dos operadores, que abate os montantes distribuídos em prémios ao valor das apostas, foi de 152,1 milhões, uma subida de 24%. Já o imposto especial sobre o jogo online (IEJO) rendeu 66,5 milhões de euros ao Fisco, mais 22,7% do que o valor arrecadado em 2017.

O segmento das apostas desportivas, por sua vez, foi responsável por 391,8 milhões de euros em volume de apostas. As receitas brutas cifraram-se em 78,9 milhões de euros, uma subida de 15,8% por comparação com os registos de 2017.

No caso dos jogos de fortuna e azar, que têm um peso muito superior, gerando 2040 milhões de euros em montantes apostados, as receitas brutas, de 73,2 milhões de euros, foram, em todo o caso, inferiores às das apostas desportivas.