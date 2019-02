Sampaio e Constâncio ignoraram alertas sobre a Caixa em 2002

Em 2002, Vítor Constâncio, então governador do Banco de Portugal, ignorou um alerta para falhas no controlo de risco de crédito na Caixa Geral de Depósitos (CGD) que lhe foi transmitido por carta. O aviso foi feito por Almerindo Marques, ex-administrador do banco público que se demitiu da Caixa em desacordo com o presidente da CGD na época, avança o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Há 17 anos, Constâncio alegou que o BdP “não tinha recursos para mandar fazer uma auditoria” e que “não era conveniente” determiná-la com base numa denúncia de um membro da administração.

O mesmo alerta chegou também a Belém, tendo o ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, confirmado ao semanário uma reunião com Almerindo Marques centrada na Caixa.

Almerindo Marques, em declarações ao “Económico”, disse que o alerta incidia sobre a forma como estava a ser concedido crédito, sem respeitar critérios rigorosos e com falhas no controlo de risco, bem como a existência de operações não ratificadas em conselho de administração.