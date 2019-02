Investimento na Autoeuropa depende de “estabilidade” política

O reforço do investimento da Volkswagen na Autoeuropa e, em Portugal, depende da “estabilidade” política do país, avisa Andreas Tostmann, gestor responsável pelas fábricas da marca VW, em entrevista ao “Público” esta sexta-feira.

Os responsáveis máximos da empresa não ficaram satisfeitos com a falta de celeridade na resolução dos problemas que levaram à greve dos trabalhadores portuários de Setúbal. “Visto a partir da Alemanha, o que nós precisamos é de estabilidade, nos parceiros que trabalham connosco mas também no contexto. Para ser honesto, não ficámos muito contentes com o que aconteceu, porque isso afectou fortemente a nossa distribuição. Esperamos que, no futuro, estes problemas possam ser resolvidos sem greves, porque isto pode prejudicar toda a economia”, afirma.

Segundo Andreas Tostmann, o problema com os estivadores foi resolvido ao último minuto, mas poderia ter tido consequências muito mais graves. Se os estivadores não tivessem chegado a um acordo, “teríamos mandado parar toda a produção e teríamos mandado quase 6000 pessoas para casa”.

“Se o porto está bloqueado durante semanas, isso bloqueia tudo o resto. E tal como já disse, e quero repetir isto, não estamos a falar apenas do impacto que isso tem sobre empresas. Pode ter impacto sobre toda a economia”, afirma.