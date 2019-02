Fundo York Capital quer entrar na EDP

Depois do fundo Elliott, também o grupo de investimento de risco York Capital Management quer entrar na EDP. Segundo o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira, o fundo teve reuniões em Lisboa com responsáveis da elétrica e poderá já ter entrado no capital, embora com uma percentagem inferior a 2%, nível a partir do qual tem de ser comunicada ao mercado.

O York Capital Management gere “hedge funds” e está sediado em Nova Iorque, tendo cerca de 20 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. O “Negócios” questionou a gestora norte-americana sobre o interesse na EDP, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.

O fundo Elliott tem uma posição de 2,9% no capital da EDP e, na semana passada, divulgou uma carta ao mercado com uma proposta para valorizar a EDP, onde defendia a venda de ativos e o lançamento de um programa de recompra de ações para remunerar os acionistas.

Na missiva em causa, o fundo defendeu a elétrica devia focar-se nas renováveis e vender a operação no Brasil e alguns ativos na Península Ibérica.