Sócrates encontrou-se três vezes com Salgado em 2008

Ricardo Salgado encontrou-se três vezes com José Sócrates, quando este era primeiro-ministro, só em 2008. O Ministério Público extraiu as datas desses encontros da agenda pessoal do ex-líder do BES, que foi apreendida no processo do Monte Branco e que foi agora enviada para o caso EDP, avança o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

A agenda pessoal de Salgado, que o matutino consultou nos autos do caso EDP, revela que o ex-líder do BES e Sócrates encontraram-se ao início da tarde de 22 de janeiro, ao meio-dia de 18 de junho e às 10 horas da manhã de 10 de outubro, menos de um mês após ter rebentado a crise financeira mundial.

Questionados pelo “CM”, o advogado de Sócrates, João Araújo, e o responsável da comunicação de Salgado escusaram fazer comentários. O ex-primeiro-ministro sempre afirmou que a relação que mantinha com Salgado era estritamente profissional - apesar de existirem suspeitas de outro tipo de relação na investigação da Operação Marquês.

De acordo com o mautino, o Ministério Público considera os encontros de Salgado com Sócrates, em 2008, relevantes para o caso EDP, no qual são investigadas suspeitas de concessão de benefícios à EDP nas rendas excessivas.