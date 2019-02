Igualdade de género nos salários. Mulheres ganham por ano menos 2464 euros que homens

Entra hoje em vigor lei que obriga as empresas à igualdade de género nos salários. As novas regras obrigam a que o Relatório Único que as empresas fazem anualmente passe a incluir informação relativa ao género. E Portugal ainda tem um longo caminho pela frente.

As mulheres em Portugal ganham em média menos 176 euros por mês do que os homens, segundo dados de 2017 compilados pelo “Diário de Notícias”. Ou seja por ano, cria-se um fosso de 2464 euros, nota o matutino.

A partir desta quinta-feira, as empresas com mais de 250 trabalhadores terão de especificar quanto ganham homens e mulheres e disponibilizar a informação aos trabalhadores. Dentro de três anos, a lei passará a abranger todas as organizações com mais de 50 pessoas, garante o jornal.

Em caso de discriminação, a empresa tem 12 meses para implementar um plano de avaliação. Se ao fim desse período as diferenças salariais não justificadas se mantiverem, a organização incorre numa contraordenação grave e pode ficar impedida de participar em concursos públicos durante dois anos.