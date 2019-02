Foram confiscados 1934 telemóveis nas prisões portuguesas em 2018

Em 2018, foram confiscados 1934 telemóveis nas prisões portuguesas, o que dá uma média superior a cinco por dia, avança o “Público” esta quinta-feira. Em 2016 e 2017 tinham sido, respetivamente, 2094 e 2228.

Apesar do ano passado ter registado números inferiores aos anos anteriores, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves, diz que existem “cada vez mais” objetos proibidos dentro das cadeias. Há é “menos guardas e menos buscas devido às alterações dos horários de trabalho”, afirma, em declarações ao matutino.

Segundo dados da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), olhando para as drogas confiscadas, o haxixe, cuja apreensão tinha dado um salto de 2016 para 2017 de 92% (passando de 5,4 quilos apreendidos para 10,4), caiu em 2018 para os 10,2.

As apreensões de cocaína e heroína também caíram ligeiramente: 242,74 gramas de heroína e 139,88 gramas de cocaína. Já o número de armas brancas artesanais capturadas também foi o mais baixo dos últimos três anos: 61 em 2016, 73 em 2017 e 54 no ano passado.