Privado ou Público. Quem é o melhor patrão?

A questão de quem é o melhor empregador, o setor privado ou o Estado, é já antiga. Num momento em que se discute uma nova subida do salário mínimo nacional para a Função Pública, o jornal “i” tenta uma resposta com base em critérios como salários, horas de trabalho, férias e idade da reforma.

Salários

Em média, os funcionários públicos têm salários mais elevados. Quando Mário Centeno ainda trabalhava para o Banco de Portugal, o atual Ministro das Finanças assinou um estudo que indicava esta tendência: no período antes da chegada do euro - 1993 a 2000 -, Portugal era o país com maior diferencial nos salários à hora entre o público e o privado - uma diferença de 36%.

Em 2017, os salários médios entre o setor público e o privado eram ainda díspares: 1460 euros no Estado, 913 no privado. Em todo o caso, os salários de topo são sempre mais elevados no privado, pois não há tectos máximos.

Horas de trabalho

Não é absolutamente claro que ganha neste critério. Em princípio, no privado, o período normal de trabalho semanal são as 40 horas. Contudo, existem muitas empresas que se ficam pelas 37,5 ou 35 horas, o tecto aprovado em 2016 para a Função Pública.

Férias

Por lei, tanto o privado como o público tem o mesmo período de férias: 22 dias úteis/ ano. Porém, há exceções em ambos os lados. Por exemplo: há empresas que concedem mais dias de férias, consoante o número de anos anos que um funcionário já trabalha na empresa. No setor público, no caso dos médicos, um suplemento de dias de férias é utilizado muitas vezes como um extra para atrir profissionais para zonas do interior do país.

Idade da reforma

A principal diferença prende-se com as reformas antecipadas: na função pública tornou a ser possível a reforma aos 55 anos com 30 anos de descontos, ainda que com penalizações. No setor privado, o regime de flexibilização veio entretanto permitir a reforma antecipada aos 60 anos para carreiras contributivas mais longas.