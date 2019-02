PSP apreendeu quase nove mil armas no ano passado

No ano passado, a PSP apreendeu um número recorde de armas: um total de 8979, mais de 200% de aumento em relação a 2014. Ou seja, em média foram apreendidas 25 armas por dia, avança o “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

Segundo um balanço oficial a que o “DN” teve acesso, a maior fatia (40%) de armas apreendidas são as de caça, com um total de 3581, seguidas das armas de calibres proibidos, com 38% e um total de 3467. Quanto às chamadas armas de defesa pessoal (pistolas e revólveres), foram apreendidas 935, representando cerca de 10% do total.

Na origem deste aumento de apreensões está, segundo a PSP, a maior pressão no controlo e fiscalização. Em abril de 2018, o diretor nacional da PSP, Luís Farinha, determinou a criação de 51 equipas de fiscalização de armas e explosivos em todo o país - pondo a competência da fiscalização dos núcleos especializados em cada um dos comandos.

De acordo com os dados disponibilizados ao matutino por esta força de segurança, entre 2017 e 2018 houve já um incremento de mais 845 ações de fiscalização, num total de 5490 vistorias e fiscalizações no ano passado.